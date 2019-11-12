Генпрокурор Чайка рекомендовал подчиненным личным примером бороться с коррупцией

Ведомственный приказ Генпрокуратуры о методах борьбы с коррупцией был опубликован на следующий день, после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости прокурора Москвы Дениса Попова. Сам генпрокурор Юрий Чайка, за подписью которого публикуется приказ, также обвинялся ФБК в коррупции. Документ обнаружили «Открытые медиа».

В приказе Чайки говорится, что его подчиненные должны рассматривать противодействие коррупции в качестве одного из наиболее важных направлений в работе с кадрами в органах и организациях прокуратуры. Например, в документе сказано, что при приеме на службу необходимо всесторонне изучать сведения, представленные кандидатом: информацию, характеризующую личность кандидата, данные об основаниях увольнения с прежних мест работы (службы), информацию о родственниках кандидата. Формировать антикоррупционное поведение Чайка предлагает личными беседами и личным примером руководителя. Также представителям прокуратуры приказывается «сотрудничать с институтами гражданского общества и физическими лицами в целях противодействия коррупции».

Среди методов борьбы с коррупцией фигурирует «проведение просветительских, образовательных и иных мероприятий», лекции и семинары «с применением новых технологий», наглядная агитация, размещенная, в том числе на информационных стендах.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное самому генпрокурору Юрию Чайке и его семье. А 11 ноября 2019 года вышло расследование ФБК, посвященное недвижимости в Европе и на Рублевке прокурора Москвы Дениса Попова, который был назначен на эту должность по рекомендации Чайки.