После суда над Никитой Чирцовым задержали активистку Людмилу Сукову

Полиция задержала активистку Людмилу Сукову после заседания Тверского суда Москвы по уголовному делу Никиты Чирцова. Как передает «Медиазона», полицейские догнали Сукову, которая шла из суда, и попросили предъявить документы. Активистку заподозрили в участии в акции 8 ноября, когда в центре Москвы на мосту вывесили баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых активисты считают политзаключенными. В акции участвовали члены движения «Декоммунизация» и панк-группы Pussy Riot. Сукова отказалась показать документы, в итоге ее усадили в полицейский автомобиль.