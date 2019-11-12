Владислав Иноземцев: Путин — европеец вчерашнего дня

Вчера мне довелось поучаствовать в Берлине в двух мероприятиях, посвящённых России и Европе. Одно собрало европейцев, другое – русских. На обоих говорили о Путине, о его авторитаризме, искоренении демокра­тии в России, о «русском народе» и о русских, живущих в Европе. Везде сквозило сомнение в том, является ли Россия частью европейской цивилизации. Везде вспоминали «поворот на Восток» и азиатские черты нашей страны.

Я попытался внести диссонанс в выступления ораторов с тезисами, которые давно повторяю, но которые в этот день сложились в достаточно стройный и последовательный ряд.

Владимир Путин – не азиатский тиран, не вождь воскресшей Орды, он на сто процентов европеец. Европеец, воспринявший «вестфальское» видение су­веренитета. Европеец, считающий своим правом насаждать среди подданных любезную ему религию и/или идеологию. Европеец, не гнушающийся захватывать территории других государств, когда те ослабеют или не готовы защищаться. Европеец, жёстко карающий своих холопов за отступниче­ство и вольнодумство. Наконец, европеец, считающий страну собственностью, и полагающий вправе раздать друзьям и фаворитам любые мыслимые привилегии и синекуры.

Но разве всё это – европейские методы ведения дел? Где же тут европейс­кие ценности, спросит любой. На это я отвечу, что всё описанное действительно происходи­ло в Европе. Перекраивались границы, изгонялись инакомыслящие, делались состояния на откупе налогов. Только всё это происходило в прошлом – двести, триста, четыреста лет тому назад. Путин – не азиат сегодняшнего дня, а европеец вчерашнего. Он действует так, как было принято за неско­лько веков до нашего благословенного времени. Он отвергает не «Европу», а современность. Россия не поворачивается на Восток – она проваливается в архаику, но этого не хочет видеть никто из европейских политиков и интеллектуалов.

Более того. Именно такое понимание сути происходящего позволяет, на мой взгляд, объяснить причину невиданной популярности Путина в Евро­пе и готовность так или иначе сотрудничать с ним многих европейских по­литиков. Для последних российский президент выступает не африканским царьком или азиатским диктатором. Он – глава европейского государства прошлого, в котором лидеры были всемогущими (чего сейчас они не могут себе позволить); он представляет собой ожившую историю континента, которой (за некоторыми известными исключениями) европейцы привыкли гордиться и восхищаться. Призывать их подходить к оценке нынешней Рос­сии только с точки зрения состояния её демократических процедур и степени защиты прав человека во многом бессмысленно.

Это, конечно, печально.

Однако в то же время подобное рассуждение даёт ясный и однозначный ответ на два важнейших и постоянно обсуждаемых вопроса.

Является ли Россия естественной составной частью Европы? Безусловно.

Станет ли она похожей на сегодняшнюю Европу? Да, через пару столетий…