Валерий Соловей: уничтожить сопротивление в Шиесе

В Кремле решили уничтожить экологическое сопротивление в Шиесе.

На минувших выходных прошло два мощных "антимусорных" митинга - в Сыктывкаре и Карабаново Владимирской области. В обоих случаях на площадь выходило не меньше 5 тыс человек, что для небольшого городка Карабаново чуть не ли четверть населения.

Экологические протесты в России воодушевляются успешным опытом сопротивления строительству мусорного полигона в Шиесе. Там уже более года активисты не позволяют начать строительство крупнейшего мусорного полигона Европы.

Поэтому на самом высоком уровне принято решение "зачистить" Шиес, чтобы лишить экологические протесты знамени, надежды и модели для подражания.

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