Прокуратура отказалась обжаловать приговор Константину Котову

Прокуратура Москвы отказала гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой, главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и главе редакционного совета «Новой газеты» Дмитрию Муратову — они просили обжаловать приговор активисту Константину Котову. В ответе на запрос говорится, что приговор вынесен законно — суд исследовал все доказательства «всесторонне, полно и объективно», передает «Дождь».

«Судом дана правильная юридическая оценка действиям осужденного, а назначенное наказание учитывает обстоятельства содеянного, данные о личности и соответствует требованиям закона», — заявили в прокуратуре.

В конце сентября руководители СМИ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор Котову. Его осудили на четыре года лишения свободы по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах. Поводом для этого стали протоколы об административных нарушениях, которые на Котова составляли после участия в нескольких акциях протеста.