Greenpeace предложил Минприроды запретить неперерабатываемый одноразовый пластик

Greenpeace просит Минприроды обратить внимание на бесконтрольное замусоривание природных территорий одноразовой пластиковой упаковкой и предметами гигиены, а также сигаретными фильтрами. Об этом говорится в адресованном министру Дмитрию Кобылкину письме организации.

Защитники природы отмечают, что в России ничего не делается, чтобы предотвратить загрязнение природы микропластиком, продуктом фрагментации пластиковых изделий, который невозможно изъять из природы. А использование изделий из опасного для окружающей среды материала в России продолжает наращивать обороты. К 2030 году количество таких изделий повысится с 32,3 до 89,8 кг на человека в год. Среди самых частых загрязнителей фигурируют сигаретные фильтры, мягкая упаковка, пластиковые бутылки и пробки от них, контейнеры и одноразовая посуда, пакеты («майки» и упаковочные), влажные салфетки и ватные палочки, палочки для размешивания напитков, зажигалки и многое другое. Также Greenpeace рекомендует обратить внимание на рыболовные снасти, которые не утилизируются.

Переход на одноразовую упаковку из растительных оксо- и биополимеров не решает проблему, так как они в естественных условиях при разложении также наносят вред окружающей среде. А при производстве бумажного пакета в атмосферу выбрасывается на 70% больше вредных веществ в атмосферу и в 50 раз больше в водоемы, чем при производстве пластикового.

Greenpeace предлагает правительству запретить производство, продажу и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров и упаковки немедицинского назначения (пакеты, посуда, влажные салфетки и ватные палочки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров и т.д.). Властям рекомендуют определить и утвердить перечень рекомендуемых для использования многоразовых товаров, продумать стимулы для повышения интереса к их производству и использованию, совершенствовать систему расширенной ответственности производителя и создать систему федерального мониторинга пластиковых загрязнений.