В Кремле готовятся к встрече с Зеленским в «нормандском формате»

В Кремле в ответ на предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации переговоров между главами России и Украины ответили, что готовятся к встрече не тет-а-тет, а в «нормандском формате».

«Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу «нормандского формата», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В Кремле «приветствуют и позитивно оценивают» разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском на линии соприкосновения самопровозглашенных ДНР/ЛНР и Киева. Это важный элемент в плане подготовки встречи в «нормандском формате», отметил Песков.

Ранее Назарбаев заявил, что готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. По его словам, президент Украины уже согласился на подобные переговоры.