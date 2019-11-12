Эрдоган угрожает выслать в Европу заключенных террористов, если в отношении Турции введут санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что его страна может освободить из заключения всех боевиков «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и отправить их в Европу, если будут введены санкции из-за бурения скважин для поиска углеводородов в экономической зоне Кипра. Об этом сообщает Associated Press.

Угроза со стороны Эрдогана прозвучала после того, как Совет ЕС одобрил законодательные рамки, позволяющие применять санкции против лиц, причастных к буровым работам рядом с Кипром. «Вам следует пересмотреть свою позицию по отношению к Турции, которая содержит так много членов ИГ* в тюрьме и контролирует их в Сирии», — посоветовал странам ЕС президент Турции. Он также отметил, что его страна продолжит репатриировать иностранных боевиков «Исламского государства»* на их родины, даже если страны откажутся забирать осужденных обратно.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

