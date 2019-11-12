Суд отправил в колонию членов запрещенной в России организации «Хизб ут‐Тахрир»*

Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам шестерых фигурантов дела о ялтинской ячейке запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Как пишет издание «Грати», Муслим Алиев приговорен к 19 годам колонии строгого режима, Энвер (Инвер) Бекиров — к 18 годам, Вадим Сирук — к 12 годам, Рефат Алимов — к 8 годам, Арсен Джеппаров — к 7 годам, Эмир-Усеин Куку — к 12 годам колонии строгого режима.

Муслим Алиев и Инвер Бекиров были задержаны в Крыму в феврале 2016 года. Им было предъявлено обвинение в создании ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в Ялте и Алуште. Вадима Сирука и Эмира-Усейна Куку также задержали и обвинили в членстве в этой ячейке. В апреле того же года были также задержаны Арсен Джеппаров и Рефат Алимов. Всем им было предъявлено обвинение в организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, позже всем было добавлено обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти.

Все фигуранты дела не признали вину. «Мемориал» признал их политзаключенными.

* «Хизб ут-Тахрир» — организация признана в России террористической и запрещена.

