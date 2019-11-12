Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»*

Израиль заявил об уничтожении Баху Абу аль-Ата, высокопоставленного командира запрещенной в России террористической организации «Исламский джихад»*. В ответ страна подверглась мощному ракетному удару со стороны сектора Газа, сообщает Associated Press.

В результате целенаправленного израильского авиаудара были убиты командир «Исламского джихада»* Баху Абу аль-Ата и его жена, ранены их дети. Удар был нанесен через несколько дней после назначения новым министром обороны Нафтали Беннетта, выступающего за более жесткие действия в отношении палестинских боевиков. Однако представитель армии Израиля сказал журналистам, что операция по уничтожению Абу аль-Ата готовилась давно, так как командир был ответственен за ряд недавних ракетных обстрелов юга Израиля и активно планировал новые атаки.

Боевики «Исламского джихада»* поклялись отомстить за уничтожение Абу аль-Ата. Через несколько минут после того, как организация подтвердила гибель командира, начался мощный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Ожидая ответной реакции боевиков, Израиль закрыл контрольно-пропускные пункты в Газе, сократил допустимый промысловый район у побережья до 6 морских миль, отменил занятия в школах от границы сектора Газа и вплоть до Тель-Авива.

«Исламский джихад» — организация признана в РФ террористической и запрещена на территории России.