Владимир Гельман: BURKINA FASO VS. RUSSIA

Когда в сентябре 1984 года журналист Financial Times David Buchan впервые назвал СССР «Верхней Вольтой с ракетами», страны с таким названием уже не существовало — месяцем ранее ее переименовали в Буркина Фасо. Тогда comparative referent выглядел нарочито обидным для СССР. А как обстоят дела с качеством государственного управления в России и Буркина Фасо сегодня? Вот данные World Justice Project, Transparency International и World Bank’s Worldwide Governance Indicators (WGI):

Rule of Law Index, 2019 (World Justice Project): Burkina Faso 0.50 (73-е место в мире), Russia 0.47 (88-е место в мире);

Corruption Perception Index, 2018 (Transparency International): Burkina Faso 41 балл из 100 (78-е место в мире), Russia 28 баллов из 100 (138-е место в мире);

Rule of Law Index, 2017 (WGI): Burkina Faso –0.40, Russia –0.79 (здесь и далее шкала от –2.5 (минимум), до 2.5 (максимум), везде приведены отрицательные величины);

Regulatory Quality Index, 2017 (WGI): Burkina Faso –0.40, Russia –0.48;

Government Effectiveness, 2017 (WGI): Burkina Faso –0.59, Russia –0.08

Control of Corruption, 2017 (WGI): Burkina Faso –0.11, Russia –0.89

Итого: пять из шести показателей качества государственного управления в России хуже, чем в Буркина Фасо…

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