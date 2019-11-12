Губернатор Калужской области заявил о поддержке Путиным идеи отмечать окончание татаро-монгольского ига

Глава Калужской области Анатолий Артамонов заявил на концерте, посвященном окончанию стояния на Угре 1480 года, что федеральные власти одобряют инициативу региона о придании празднику общероссийского статуса. Об этом сообщает ТАСС.

«В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук, исследовательский институт, другие ведомства. И главное, нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин», — сказал Артамонов, который надеется, что День окончания стояния на реке Угре станет общероссийским праздником.

Завершение стояния на Угре 1480 года, в котором участвовали войска Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, считается моментом обретения независимости Российского государства со столицей в Москве. Калужская область празднует событие с 2017 года, а в 2019 году регион внес в Госдуму законопроект об учреждении в этот день общероссийской памятной даты — Дня окончания Великого стояния на Угре. Однако идею не одобрили представители Татарстана, и рассмотрение инициативы в Госдуме было приостановлено.