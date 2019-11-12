СПЧ рассмотрит обвинения фигурантам «московского дела»

Президентский совет по правам человека 13 ноября рассмотрит «обстоятельства протестных акций и материалы, связанные с уголовными делами в отношении некоторых участников этих акций». Обсуждение состоится в рамках заседания постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности.

«Как и обещал, я уже познакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым фигурантам дела о массовых беспорядках, посмотрел материалы, кого и в чем обвиняют <…> Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, где мы вместе рассмотрим материалы и оценим соразмерность обвинений содеянному», — сообщил председатель Совета Валерий Фадеев.