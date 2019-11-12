Назарбаев пытается организовать встречу Путина и Зеленского

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу лидеров России и Ураины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам Назарбаева, президент Украины уже согласился на предложение, а Путин еще не решил, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Reuters.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — добавил Назарбаев.

Как передает Tengrinews.kz, по словам Назарбаева, он с первых дней пытается свести Путина и Зеленского: «Они апеллируют к западу Украины, предлагают Америке, Европейскому союзу, «нормандской четверке» собраться, и так далее. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми», — сказал Назарбаев на заседании Astana Club в Нур-Султане.