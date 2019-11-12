Эво Моралес воспользовался убежищем в Мексике

Бывший президент Боливии Эво Моралес улетел в Мексику, но обещал вернуться в страну «с большей силой и энергией», сообщает Associated Press.

Моралес заявил о своей отставке 10 октября, после нескольких недель массовых протестов из-за недоверия граждан Боливии к результатам выборов и требований командующего армией. После Моралес заявлял о попытке ареста и штурме его резиденции. Мексика предложила бывшему президенту убежище, и он им воспользовался, отметив, что ему «больно покидать страну по политическим причинам» и он «скоро вернется, с большей силой и энергией».

По всей стране происходят столкновения разгневанных сторонников Моралеса и его противников. Полиция объединилась с армией в попытке остановить протесты. Но до сих пор не ясно, кто возглавит руководство страны до выборов, так как многие высокопоставленные чиновники также покинули свои посты.

Оппозиционный политик и второй заместитель председателя Сената Жанин Аньес заявила, что она получит временный контроль над верхней палатой и 12 ноября планирует созвать законодательную сессию для рассмотрения вопросов об официальной отставке Моралеса и новых выборах. Но смогут ли сенаторы собраться, неясно, так как столица охвачена протестами.