СК задержал двух человек по подозрению в угрозах судье

Уголовные дела по статьям о призывах к экстремистской деятельности и об угрозах убийством судье возбуждены из-за размещенных в интернете угроз судье Московского городского суда. Как сообщают в Следственном комитете, задержаны ранее Алексей Вересов и Сергей Половец. Первого подозревают в призывах экстремизму, второго — в угрозах убийством.

«Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал «Опер слил» уточняет, что Вересов в паблике «Все Стабильно» под фотографией судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии, написал: «Сожгите его».