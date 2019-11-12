Генпрокуратура нашла 2 500 нарушений при реализации нацпроектов

Генпрокурор России Юрий Чайка на заседании президиума Совета по нацпроектам напомнил о необходимости для предотвращения злоупотреблений на торгах принять законопроект о создании реестра «компаний-коррупционеров». Прокуроры выявили 2,5 тыс. нарушений законов при реализации нацпроектов, передает «КоммерсантЪ». В основном нарушения допускаются в проектах «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».

В первую очередь проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Антилидером стал нацпроект «Цифровая экономика» — освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 млрд руб. По проекту «Экология» израсходована четвертая часть доведенных денег.

Чайка напомнил об инициативе своего ведомства по созданию реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Он предложил интегрировать такой реестр с единой информационной системой в сфере закупок. Дмитрий Медведев поддержал Юрия Чайку, поручив участникам совещания окончательно сформировать свои предложения по финансовому контролю реализации нацпроектов.