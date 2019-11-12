КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров

Конституционный суд вынес решение по жалобам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых. В определении говорится, что законодательство позволяет изымать в пользу государства имущество, если законность затраченных на него доходов не подтверждена. При этом нет разницы, являются ли эти люди чиновниками или обычными гражданами, пишут «Ведомости».

Родственники и знакомые Захарченко усомнились в правильности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников, так как они не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество. При этом у генпрокуратуры нет прямых доказательств, что источником доходов были незаконно полученные деньги Захарченко. Однако по решению КС теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не сможет подтвердить законность его происхождения.

Ранее Захарченко заявлял, что изъятое по его делу имущество на 9 млрд руб. почти все принадлежит его родственникам и знакомым.