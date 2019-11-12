Хакера Алексея Буркова экстрадировали в США

Российского гражданина Алексея Буркова, которого обвиняют в мошенничестве с кредитными картами, экстрадировали в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бурков находился в израильской тюрьме четыре года. В США его обвиняют в киберпреступлении против финансовой системы. Бурков же называет себя специалистом по информационной безопасности и обвинения отрицает. Ранее экстрадиция была приостановлена по прошению семьи израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России с семи с половиной годам колонии за перевозку в багаже девяти граммов гашиша. Родственники Иссахар надеялись на то, что Россия обменяет ее на Буркова.