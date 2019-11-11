В СПбГУ сообщили об увольнении арестованного историка Соколова

Доцент Олег Соколов Санкт-Петербургского госуниверситета, арестованный сегодня по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет уволен из вуза.

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — говорится в заявлении СПбГУ.

Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга до 9 января арестовал Соколова, подозреваемого в убийстве Ещенко. Его задержали 9 ноября, когда достали из Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и до воскресенья находился в больнице. По его словам, он убил женщину в ходе ссоры, а она первая напала на него с ножом.