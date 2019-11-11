Иван Голунов: необходимо общественное расследование моего дела

В связи с волокитой по расследованию дела о задержании Ивана Голунова необходимо провести общественное расследование, считает сам журналист.

«Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является государственной тайной <…> Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории», — написал Голунов в Facebook. К расследованию необходимо привлечь журналистов и других людей, уточнил он «Интерфаксу».

Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что «в данным момент все следственные действия с Голуновым прекращены, однако Голунов до сих пор не признан потерпевшим».

Сегодня следователь в суде заявил, что все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был Голунов, находятся под грифом «секретно». Защита журналиста требует через суд признать незаконными бездействие следствия по делу.