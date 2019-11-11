В Стамбуле найден мертвым основатель компании Mayday Rescue, содействовавшей «Белым каскам»

Основатель Mayday Rescue Джеймс Ле Мезюрье был найден мертвым рядом со своим домом в Стамбуле. Точные обстоятельства гибели Джеймса Ле Мезюрье не установлены, пишет Reuters.

Mayday Rescue, основанная бывшим офицером британской армии Ле Мезюрье, это некоммерческая организация с офисами в Амстердаме и Стамбуле, проекты которой финансируются ООН и правительствами разных стран. Организация занималась обучением, оснащением и оказанием помощи добровольным службам экстренного реагирования в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий. В том числе, сыграла роль в создании неправительственной добровольческой организации «Белые каски», которая помогает населению, пострадавшему от военных действий в Сирии.

8 ноября российский МИД обвинял Ле Мезюрье в связи с террористами. При этом представитель МИД Мария Захарова назвала Ле Мезюрье соучредителем «Белых касок», хотя он таковым не является.