Во время протестов в Гонконге подожгли человека

В ходе протестов антикитайские демонстранты подожгли в Гонконге сторонника политики Пекина, а полицейский тяжело ранил одного из протестующих выстрелом из пистолета, сообщает русская служба «Би-би-си».

Столкновения 11 ноября происходили в нескольких районах Гонконга. Полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули. На видео, опубликованном в соцсетях, попали кадры, на которых полицейский стреляет в активиста в маске из боевого оружия.

Стрельба произошла, когда демонстранты попытались заблокировать перекресток в районе Сай Ван Хо на северо-востоке острова. Раненый активист перенес операцию и останется в критическом состоянии. В полиции Гонконга сообщили, что и в других районах полицейские доставали огнестрельное оружие, но опровергли, что офицерам якобы приказали стрелять, не считаясь с возможными последствиями. Впервые огнестрельное оружие полицейские применили 1 октября.

Напомним, что протесты в Гонконге вспыхнули в июне, когда власти предложили законопроект, допускавший экстрадицию жителей острова в материковый Китай. Законопроект в конце октября отозвали, но протесты не прекращаются и приобретают все более жесткие формы.