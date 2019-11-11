Следствие засекретило все материалы дела Ивана Голунова

Все материалы, касающиеся проверки задержавших журналиста Ивана Голунова полицейских, были засекречены. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

1 ноября при рассмотрении жалобы о бездействии следствия следователь заявлял, что материалы по делу о незаконном задержании журналиста засекречены частично. Сегодня, 11 ноября, Басманный суд продолжил рассмотрение иска. Адвокат Бадамшин ходатайствовал истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий, но следователь выступил против этого, заявив, что все эти документы засекречены.

«Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин. Я впервые сталкиваюсь с таким цинизмом. СК говорит — не вашего ума дело, мы сами разберемся, а за пять месяцев никто не привлечен», — говорит Сергей Бадамшин. По его мнению, это решение было принято не в следственном комитете.