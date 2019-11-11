ФБК нашел у прокурора Москвы недвижимость в Европе и на Рублевке

Недвижимость в Черногории и Испании, рыболовная база и дом на Рублевке — ФБК изучил не указанные в декларациях активы прокурора Москвы Дениса Попова. Расследование опубликовано на сайте Алексея Навального.

Назначенный указом Путина в сентябре 2019 года прокурором Москвы Денис Попов до этого был прокурором Хакасии и Дагестана. Работает в прокуратуре с 2000 года. В 2009 году согласно декларации, Попов работал Измайловским межрайонным прокурором Москвы и получал 57 тыс. руб. в месяц и содержал семью из четырех человек (включая двоих детей), так как его супруга была безработной.

Однако в том же году жена прокурора Ирина единолично учредила в Черногории фирму Monte Biser. На эту фирму оформлена гостиница площадью более 1000м2 в Черногории, состоящая из 9 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду (хотя изначально их строили для продажи). В этой гостинице часто отдыхает семья прокурора. Так как супруги развелись после 2011 года, прокурор должен был получить долю в недвижимости. И она, видимо, оформлена через офшор с Британских Виргинских Островов, говорят в ФБК.

Той же фирме бывшей жены Попова принадлежит недвижимость рядом с горнолыжным курортом Колашин — почти гектар земли, на котором возводится гостиничный комплекс. А общая стоимость черногорской недвижимости согласно отчетности Monte Biser — €3 млн.

В 2010 году безработная жена Попова покупает квартиру в Испании. Стоимость квартиры вместе с ипотекой — €645 тыс. В тот год доход семьи прокурора согласно декларации составлял около 60 тыс. рублей в месяц.

Также в ФБК обнаружили землю и дом на Рублевке, записанные на маму прокурора Людмилу Михайловну Попову, а у бывшей жены — собственную рыболовную базу в Астраханской области, состоящую из коттеджей, домиков, гостиницы, ресторана, теннисного корта, бассейна и прочего.

В ФБК отмечают, что прокурор Москвы Денис Попов является одним из ключевых организаторов и исполнителей «московского дела», так как под его руководством «прокуратура готовит сфабрикованные обвинительные заключения», а его люди «требуют немыслимых сроков заключения за участие в мирных митингах или даже просто за одиночные пикеты».

«Прокурор Москвы лично инициирует иски против оппозиционеров в интересах Росгвардии. Требует миллионы рублей и грозит арестом квартир для обеспечения таких исков. Прокуратура Москвы имеет важнейшее значение в деле признания иностранными агентами всех и вся», — говорится в расследовании.