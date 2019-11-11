Родственники президента Сирии купили 19 апартаментов в «Москва-сити»

Не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити» приобрели родственники президента Сирии Башара Асада. 18 из них — в комплексе «Город столиц», еще один — в башне «Федерация», сообщает Financial Times со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness, передают «Ведомости». Недвижимость оценивается в $40 млн.

Приобреталась недвижимость с 2013-го по июнь этого года. 13 объектами владеет напрямую двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф или подконтрольные ему компании. Еще двумя — супруга другого двоюродного брата Асада — Рами Махлуфа, влиятельного сирийского бизнесмена. По крайней мере четыре помещения используются в качестве жилья, одним из таких объектов владеют братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы, также кузены Асада. Хафиз Махлуф в 2015 году купил и трехкомнатную квартиру в нескольких минутах езды от «Города столиц».

Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов назвал сделки с недвижимостью результатом санкций стран Запада в отношении семьи Асада. «Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где с этими деньгами ничего не случится», — сказал он в комментарии FT. Все братья Асада, владеющие недвижимостью в Москве, под международными санкциями.

По мнению представителя Global Witness Изобель Кошив, покупка недвижимостьи является доказательством того, как Россия помогает пособникам сирийского режима, оказавшимся под санкциями: «Это позволяет им укрыться в Москве и наслаждаться роскошным образом жизни, пока Сирия в огне».

