В МИД России увидели признаки «срежиссированного госпереворота» в Боливии

В МИД России заявили, что в Боливии «развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Моралеса».

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — говорится в заявлении ведомства.

Эво Моралес объявил об уходе в отставку 10 ноября. Этому предшествовали массовые акции протеста, участники которых требовали пересмотра итогов выборов. Официально, победу на них в четвертый раз подряд одержал Моралес, однако оппозиция заявляла о фальсификациях.

