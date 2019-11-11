Минфин предлагает уменьшить риск уголовного наказания за валютные нарушения

Минфин предлагает отменить две статьи Уголовного кодекса за валютные нарушения — невозврат валютной выручки (ст. 193) и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (193.1), сообщают «Ведомости».

В сопроводительной записке к проекту изменений говорится, что эти валютные нарушения — способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. Потому Минфин также предлагает дополнить статьи УК, касающиеся отмывания средств (ст. 174 и 174.1), новым квалифицирующим признаком — переводы нерезидентам по подложным документам. Максимальное лишение свободы за такой способ легализации составит 5 лет. Сейчас ст. 193.1 за подобное преступление предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. А уголовная ответственность за невозврат валютной выручки, согласно изменениям, предложенным Минфином, отменяется вовсе.

По мнению юриста Виктории Бурковской, сокращение срока лишения свободы до пяти лет сократит и срок давности, а значит суд чаще будет ограничиваться штрафом, и почти невозможно будет взять человека под стражу на время следствия.

Юрист Рустам Курмаев отмечает, что законопроект Минфина в случае его принятия будет иметь обратную силу и все дела по этим статьям будут прекращены. В частности, может быть прекращено возбужденное в июне дело по ст. 193.1 против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого подозревают в сговоре для вывода средств компании на счета кипрской Panabel Limited.

По мнению экспертов, силовики нечасто используют валютные статьи, однако теоретически риск оказаться под следствием по ним есть у многих. По словам Виктории Бурковской, даже проверенный контрагент может не сразу вернуть деньги и попросить о рассрочке, что в глазах правоохранителей может превратиться в невозврат валютной выручки.

На данный момент против отмены «валютных» статей выступают Центробанк и силовые ведомства.