Российские писатели опубликовали открытое письмо в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» опубликовала заявление, в котором рекомендация извиниться за высказывание в Facebook называется попыткой отказать ученым в праве на свободу слова. Под документом подписались больше ста российских писателей, переводчиков, критиков, журналистов.

На прошлой неделе комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике рекомендовала профессору филологического факультета Гасану Гусейнову публично извиниться за его высказывание о «клоачном» русском языке в Facebook. Писатели считают, что подобные рекомендации возвращают страну в прошлый век.

«Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых, — осталась в далеком прошлом. И тут мы ошиблись вновь. Происходившее в конце двадцатых — начале тридцатых годов прошедшего века мы помним отлично, хотя и по книгам: «Пильняк бичевал себя за признанную криминальной повесть («Красное дерево»), основатель и теоретик формализма Шкловский отрекался навсегда от формалистической ереси; конструктивисты каялись в том, что они впали в конструктивизм и объявляли свою организацию распущенной; старый антропософ Андрей Белый печатно клялся в том, что он в сущности антропософический марксист» (Евгений Замятин «Москва – Петербург»). Примеры «покаяний» писателей, ученых, крестьян, рабочих, инженеров, священнослужителей мы знаем также из опубликованных в последние тридцать лет протоколов допросов жертв Большого террора. Какими станут 20-е годы нынешнего века, зависит от нас, в том числе и от нашей готовности отстаивать право ученого на свободное высказывание. И если флагманы отечественного образования и науки — главные вузы страны — будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, — наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего», — пишут авторы заявления.

Беспокойство членов ассоциации и с ними согласных вызвано тем, что «подобные призывы, — покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться — станут повсеместными в наших современных политических реалиях».