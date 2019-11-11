Георгий Сатаров: Цель «этического решения» НИУ ВШЭ

Я имею веские основания предполагать, что принятое Комиссией по этике решение должно лечь в основу приказа об увольнении Гасана Гусейнова. Понятно, что такое решение нанесет ущерб НИУ ВШЭ и студентам, но не самому ученому. Но дело не в этом.

Мои розыски позволили установить, что точно такая же история произошла с Александром Кыневым (в сети остались следы его упоминаний об этом). Мне даже удалось увидеть то решение той же комиссии. Сей текст еще безосновательнее (хотя это трудно представить). Возможно, именно поэтому он не был опубликован. Но ссылка на это решение содержалась в приказе об увольнении. И заседание Комиссии также происходило по инициативе ректората.

Эрго. Ректорат НИУ ВШЭ создал послушный "общественный" орган, с помощью которого он легализует свои решения.

Не знаю, как будет теперь в НИУ ВШЭ. Но я пишу об этом для членов ученых советов любых наших университетов. Не стоит подходить легкомысленно к избранию комиссий по этике. И нельзя допускать до них бюрократию, даже высшую. Напомню, что во всех нормальных обществах самой почетной властной функцией считалась судебная.

Мне представляется, что высокое качество профессорско-преподавательского состава оставляет надежду на то, что не революционный и не саморазрушительный выход из сложившейся ситуации будет найден. Причем, при содействии высшей бюрократии университета.

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