В России лишь 2% жителей не пользуются наличными

Наличными регулярно пользуется 89% россиян и лишь 2% готовы полностью от них отказаться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

58% участников опроса регулярно оплачивают покупки и услуги дебетовыми банковскими картами, включая зарплатные и пенсионные. 15% респондентов отметили, что пользуются кредитками. На бесконтактные платежи мобильным телефоном (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или др.) перешли 13% респондентов. Каждый десятый при необходимости переводит деньги продавцу по номеру телефона, а 6% —имеет электронные кошельки (QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney). Тем не менее, 89% населения все еще регулярно используют наличные. Обычно россияне носят с собой сумму купюрами и монетами от 500 до 1000 руб.

Около четверти опрошенных не использует безналичный расчет для оплаты покупок. Среди людей в возрасте от 55 лет и старше доля тех, кто пользуется исключительно наличными, составляет 42%.

Глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева считает, что большинство россиян не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах и инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг. При этом 40% россиян, не использующих карты, опасаются мошенничества при безналичной оплате, отмечает руководитель проектов отдела социально-экономических исследований «Левада-центра» Ольга Караева.