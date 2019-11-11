Защита историка Соколова планирует добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта

Адвокаты доцента истфака СПбГУ Олега Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он убил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на юристов близких к защите Соколова, в настоящее время идет тщательное изучение образа жизни 24-летней убитой.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью, — говорят собеседники издания. — Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант».

Утром 9 ноября Олега Соколова достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки. Он признался, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой жил вместе. В ее окружении говорят, что Анастасия хотела расстаться с доцентом. Суд изберет меру пресечения Соколову 11 ноября. После убийства он исключен из списков научного совета РВИО и университета во Франции.