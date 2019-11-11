РЕН-ТВ ищет компромат на пермский «Мемориал»

Глава пермского «Мемориала» 9 ноября оказался заблокирован в собственном офисе. Журналисты московского РЕН-ТВ настырно просили прокомментировать его некие обвинения в педофилии. Призыв помочь Роберту Латыпову опубликовала на Facebook депутат пермской гордумы Надежда Агишева, с которой тот планировал в этот день встретиться: «Такая ситуация. Надо бы нам продемонстрировать поддержку Роберту Латыпову. Похоже журналисты-стервятники не планируют покидать холл перед дверью пермского «Мемориала». И вывести Роберта из офиса мы должны всем миром».

В ответ на просьбу, в офис приехали местные общественники и журналисты. В видеообращении Роберт Латыпов рассказывает, что он зашел днем 9 ноября в офис, чтобы забрать личные бумаги, изъятые при обысках и возвращенные следствием 8 ноября.

«Сразу после того, как я зашел в офис, туда забежали двое молодых людей, с видеокамерой (они сразу же снимали) и с микрофоном, на котором было написано РЕН-ТВ. Стали требовать, чтобы я давал какие-то комментарии. После того, как я сказал, что комментарии не даю и пришел сюда на очень короткое время, и мне не приемлема такая форма давления, мне удалось их выдворить за дверь, хотя они очень сильно сопротивлялись, ставили ноги, держали дверь. Считаю, что сегодняшняя ситуация это вторжение на территорию общественной организации, это противоправные действия, на которые если и не распространяется уголовное законодательство — о мелком хулиганстве или еще как-то, — то это точно вторжение в частную жизнь. Я не давал разрешение ни на съемку, не желал говорить. Я даю комментарии и это часть моего функционала как председателя, но только я это буду делать не под давлением. Я считаю, что это продолжение давления на меня лично и на всю организацию», — рассказал Роберт Латыпов.

31 октября в офисе пермского «Мемориала» и на квартире его председателя прошли обыски. Они были связаны с делом о незаконной вырубке деревьев, якобы совершенной экспедицией «Мемориала» при расчистке кладбища польских и литовских спецпоселенцев близ бывшей деревни Галяшор. По мнению Латыпова, несмотря на то, что документы после обысков вернули, у истории еще будет продолжение и расслабляться нельзя. А обыски в пермском «Мемориале» были нужны для того, чтобы собрать дополнительный компромат.

«Это не местная, не региональная история, это история федеральная. То, что в обысках в рамках уголовного дела о незаконной рубке леса принимали участие сотрудники ФСБ и сотрудники центра противодействия экстремизму — уже подтверждает факт, что речь идет о политических репрессиях в рамках нашей организации», — поясняет Роберт Латыпов.

Депутат пермской госдумы Надежда Агишева считает, что журналистов РЕН-ТВ «курировали» силовики: «Вчера журналисты РЕН-ТВ, которые блокировали выход из офиса пермского «Мемориала» были с явным силовым сопровождением. Недалеко стоял «куратор». А через дорогу в машине находились два «агента», которые очевидно вели наблюдение». Агишева также отмечает, что встречу с Латыповым они в тот день заранее не планировали, а договорились по телефону примерно за час до этого. Он точно не знал, будет ли в офисе и пообещал уточнить время. Поэтому визит журналистов кажется спланированным и наводит на мысли о прослушке.

«Налет РЕН-ТВ случился сразу после его прихода. Не очень логично ждать человека у офиса в нерабочий день. Шансы застать его там минимальны. Если только вы не прослушиваете его телефон. Или «другие корреспонденты» не ведут за ним слежку. Роберт в этот день перемещался по городу с семьей», — поясняет депутат.

По данным «Медузы», «обвинения в педофилии» могут быть связаны с шуточной клятвой волонтера, которую среди прочих бумаг изымали следователи. «В самом конце допроса следователь показала бумагу и попросила ее прокомментировать. Это был рукописный листок — он без даты был, не мой почерк, не мое авторство, — который назывался «Клятва волонтера». И следователь попросила прокомментировать фразу о том, что «я клянусь оставаться маленькой хорошенькой девочкой», — рассказал Латыпов «Медузе».