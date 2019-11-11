Анна Наринская: Клоачное мышление детектед

Я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Соколов О.В. принес утюг и на моих глазах включил его в розетку. Он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать что изуродует меня. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот… он угрожал, что убьет меня и закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. В течении часа или около того Соколов О.В. избивал меня, поднимал за волосы и уши вместе со стулом… Соколов О.В. накинул шнур мне на горло и стал душить. Когда я стала задыхаться и терять сознание он наконец отпустил меня

01.12 2008 В травмпункте Первого медицинского университета им Павлова у меня были зафиксированы следы побоев, кровоизлияния, сотрясение головного мозга. Справка прилагается к заявлению

Все, наверное, уже это прочитали, но стоит и еще раз перепостить.

Больше десяти лет назад маньяк мог быть остановлен. Но дело замяли. Замяли потому что это влиятельный, близкий к властям человек. И, да, потому что это взрослый мужчина – а что слова какой-то девчонки против слов уверенного в себе господина?

Убитая и расчлененная девушка (я знаю об одной, исправьте меня, если есть другие сведения) и множество подвергшимся издевательствам и избиением – это результат того, что дело тогда замяли. Это прямая вина тех, кто дал его замять. И это вина общества, которое создает контекст, в котором от такого «слуха» можно отмахнуться. В котором люди, пишущие сейчас в фейсбуке «его довели» или «ну если про сестер Хачатурян можно считать «довели», то и про него можно так считать» не подвергаются мгновенному остракизму. (Что? Наринская опять призывает травле – ну это вам решать, что здесь травля)

Вот она постправда в действии и вот в чем ее страшное зло – прямолинейно ужасающий случай черного изуверского злодейства. Причем не только самого изувера, но и поддержавшего его истеблишмента. Но находятся те, кто «с одной стороны, с другой стороны». Те, кто рассуждают на этом примере про то что «феминистки всегда продавливают свою тему» и что «если б он был женщиной (!!!) это бы так не раскрутили».

Клоачный язык, говорите?

Клоачное мышление детектед

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