Глава МВД Ливии обвиняет Россию в разжигании войны

Министр внутренних дел правительства Ливии, поддерживаемого ООН, Фатхи Башага обвиняет Россию в разжигании войны для расширения влияния на нефтедобывающие районы страны. Чиновник призвал США оказать помощь в урегулировании конфликта, пишет Bloomberg.

По словам Фатхи Башага, благодаря сотрудничеству официального ливийского правительства и США, в сентябре были нанесены разрушительные воздушные удары по боевикам «Исламского государства»* (признана террористической и запрещена в РФ). Но из-за войны, начатой группировкой генерала Халифа Хафтара, террористическая организация смогла перегруппироваться. А усилия ООН, направленные на урегулирование конфликта, были осложнены действиями российских наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые в настоящее время сражаются вместе с силами Хафтара возле Триполи.

«Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и усилить кризис, а не найти решение, — цитирует Bloomberg Башага. — Доказательством является размещение ЧВК «Вагнер» в Ливии. Раньше они отправляли наемников в Сирию, в Центральную Африку. И везде, где были наемники ЧВК «Вагнер» — происходит разрушение».

Башага обвинил Россию в стремлении вернуть власть тем, кто поддерживал режим Муаммара Каддафи, свергнутого в результате восстания 2011 года. Глава МВД надеется на Соединенные Штаты, которые могли бы изменить ситуацию.

«У США есть моральные и юридические обязательства перед Ливией. Они были сильным партнером в свержении старого режима и должны сотрудничать с нами, ливийцами, для восстановления стабильности и безопасности. Мы призываем США сыграть свою эффективную роль», — говорит Башага.