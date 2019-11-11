Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Под давлением со стороны общественности и командующего армией президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщает Associated Press.

Моралеса обвиняли в мошенничестве при подсчете результатов голосов на выборах. Недовольство граждан Боливии переросло в разрушительные для страны протесты. До решения уйти в отставку Моралес предложил провести новые выборы. Ситуация усугубилась, когда командующий армией Боливии Уильямс Калиман появился в эфире национального телевидения и призвал президента уйти в отставку.

Объявляя о своей отставке, Моралес призвал народ «прекратить нападать на братьев и сестер, прекратить сжигать и атаковать». Еще до того как он закончил свое выступление, люди начали праздновать это событие на улицах городов. Протестующие даже сожгли перед президентским дворцом гроб, устраивая похороны правительству Моралеса.

Почти одновременно с Моралесом в отставку ушли и другие высокопоставленные чиновники, среди которых вице-президент, глава Сената, глава нижней палаты парламента Боливии и ряд министров.

Генпрокуратура задержала главу Верховного избирательного трибунала Боливии и еще 37 человек в рамках расследования фальсификаций на выборах.

Вечером в воскресенье Моралес заявил, что его пытаются арестовать и штурмуют его дом. А правительство Мексики сообщило, что 20 членов исполнительной и законодательной власти Боливии находились в здании их дипмиссии в поисках убежища.

Эво Моралес был впервые избран президентом в 2006 году. В 2019 году он переизбирался на четвертый срок, несмотря на противоречие с Конституцией и результаты референдума.