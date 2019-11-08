Песков обещал не блокировать «Википедию»

Владимир Путин не предлагал запретить или закрыть доступ к «Википедии», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение Путина заменить «Википедию» онлайн-версией новой Большой российской энциклопедии, которое президент высказал 5 ноября на заседании Совета при президенте по русскому языку, передает «Интерфакс».

«Естественно, «Википедия» — это уважаемый, популярный ресурс, самый обновляемый, и то, что имел в виду президент и некоторые выступающие, это то, что при всем уважении все-таки информация, опубликованная в «Википедии» и регулярно обновляемая, она никем не гарантируется. Никем не гарантируется ее правильность и достоверность», — пояснил Песков.

По его словам, Путин предлагал сделать «доступный и гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний».

В ходе заседания совета его участники отмечали, что суды стали основывать свои решения на «Википедии» и ее толкованиях и что в ходе обучения дети «пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия», и просто традиционными поисковыми системами, которые не способны гарантировать достоверность данных». Путин в ответ предложил заменить «Википедию» «новой Большой российской энциклопедией в электронном виде».