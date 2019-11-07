Россияне высказались о смертной казни

Отмену моратория на смертную казнь одобряют 33% жителей России, еще 16% выступают за расширение практики применения смертной казни относительно имеющейся до введения моратория. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Большинство сторонников возвращения смертной казни находятся в возрасте от 40 лет. При этом 72% опрошенных считают высшую меру наказания подходящим видом наказания для насильников несовершеннолетних, 64% — для серийных убийц, 45% — готовы к казни за умышленное убийство, 44% — за терроризм, 39% — за торговлю наркотиками. За госизмену к смертной казни предлагают приговаривать 18% россиян, а 12% — за покушение на жизнь главы государства.

За сохранение моратория выступает 21% респондентов, 19% — за полную отмену смертной казни.

Ранеее волну призывов к возвращению смертной казни вызвало произошедшее 9 октября убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове.