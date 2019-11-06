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Кипр лишает гражданства девятерых россиян с «золотыми паспортами»

06.11.2019

Власти Кипра начали процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе девятерых россиян. Все они получили гражданство через программу инвестиций в экономику страны, передает «Интерфакс» сообщение агентства Bloomberg.

Кипрского паспорта кроме россиян могут лишиться восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малазиец.

Власти Кипра также планируют внимательно проверить владельцев остальных 4 тыс. паспортов, полученных в рамках инвестиционной программы.

Ранее об обладателях «золотых паспортов» из России писала британская газета The Guardian. 

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