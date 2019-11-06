С жителя Подмосковья, вскрывшего себе вены в зале суде, сняли часть обвинений

Прокуратура отказалась от обвинений по сбыту наркотиков в отношении Евгения Рогалева, который ранее назвал свое уголовное дело провокацией силовиков и вскрыл себе вены во время суда, передает «Дождь».

Евгений Рогалев обвинялся в сбыте наркотиков и в двух кражах с причинением значительного ущерба. Во время прений 25 сентября гособвинение запросило для него девять лет колонии. Рогалев после этого вскрыл себе вены. 6 ноября, прения должны были продолжиться, но прокурор отказался от обвинения в сбыте наркотиков и попросил приговорить Рогалева к трем с половиной годам колонии по двум эпизодам кражи.

Сам Рогалев не признает вину и считает уголовное преследование провокацией силовиков. Адвокат обвиняемого Татьяна Титова рассказала, что Рогалева обвиняли в сбыте героина соседке Алле Ереминой. Но Ереминой за день до задержания более 20 раз звонили полицейские и понятые, которых она не должна была знать. Из-за ряда других нестыковок суд уже отправлял дело на доследование.