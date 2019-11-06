Ушел из жизни литературовед Лев Аннинский

Литературный критик Лев Аннинский умер на 86-м году жизни. Об этом, в частности сообщил писатель Виктор Шендерович.

«Умер Лев Аннинский. Блестящий критик, человек, влюбленный в литературу. Один из тех, кто учил нас читать...», — написал он в Facebook.



«Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он — вместе с двумя-тремя сверстниками», — пишет журналист Александр Архангельский.

Лев Аннинский работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение» и в «Литературной газете».

Гражданская панихида и прощание с Львом Аннинским пройдет 8-го ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. Начало церемонии в 12 часов.

