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Суд второй раз за месяц оштрафовал «Мемориал»

06.11.2019

UPD: на 100 тыс. руб. суд оштрафовал главу ПЦ «Мемориал» Александра Черкасова. Роскомнадзор составил на него протокол из-за того, что на странице ингушского представительства «Мемориала» в Facebook отсутствовала маркировка иностранного агента.

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей международное общество «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщает «МБХ медиа», Роскомнадзор составил протокол из-за того, что на странице общества в Twitter не было маркировки «иностранный агент».

1 ноября суд оштрафовал международное общество и правозащитный центр «Мемориал» на 300 тыс. руб. также из-за отсутствия маркировки на странице ингушского представительства «Мемориала» в Facebook.

Ранее общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. и председателя правления Яна Рачинского на 100 тыс. руб. штрафовали из-за отсутствия маркировки на странице ингушского отделения в YouTube.

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