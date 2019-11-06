Суд отклонил иск москвички о запрете уличной системы распознавания лиц

Савеловский суд Москвы отклонил иск москвички Алены Поповой, которая требовала запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения, так как их применение нарушает закон о персональных данных. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Алена Попова обратилась с иском в суд в начале октября. По ее словам, о системе слежения в Москве она узнала в июле. Активистка вышла с одиночным пикетом, ее лицо было зафиксировано уличной камерой. По словам Поповой, после этого неизвестные получили ее персональные данные, в том числе об автомобиле, который затем «раскурочили». А Тверской суд после изучения записей с камер видеонаблюдения привлек активистку к административной ответственности за одиночный пикет и оштрафовал на 20 тыс. руб.

Представитель департамента информационных технологий Москвы заявил в суде, что в отношении Поповой не применялась технология распознавания лиц. Алгоритм видеонаблюдения не устанавливает личность, а поиск осуществляется только по тем, кто находится в федеральном розыске или болельщикам, которым нельзя находиться на спортивных мероприятиях, отметил он.