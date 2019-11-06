Конституционный суд отменил «территориальный» запрет на митинг

Конституционный суд отменил запрет на проведение массовых акций на главной площади Сыктывкара. Местные запреты на проведение митингов в определенных местах не могут основываться на произвольном пространственно-территориальном ограничении права граждан мирно собираться, говорится в решении суда, передают «Ведомости».

С жалобой на законодательство о митингах республики Коми обратились две жительницы региона, которым отказали в согласовании молебна в память жертв репрессий со ссылкой на региональный закон, запрещающий проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий в определенных местах, в частности на Стефановской площади, а также в радиусе 50 м от входа в здания органов власти и госучреждений.

КС решил: запрет на проведение публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре без изучения фактических обстоятельств не может быть признан правомерным и конституционным и оправдываться формальными ссылками на закон. Решение по каждому конкретному мероприятию требует развернутого мотивированного обоснования.

Дела заявителей теперь подлежат пересмотру.