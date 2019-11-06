«Собеседник» нашел экс-супругу Путина среди акционеров микрофинансовой организации

Крупнейшие организации микрозаймов подконтрольны бывшей жене президента Владимира Путина, а также детям олигархов и бывшим госменеджерам, выяснил «Собеседник».

Долговая нагрузка жителей России достигла максимума с 2012 года. Чтобы погасить одни долги, многие люди берут новые, зачастую получая деньги в конторах микрозаймов. По темпу роста рынок микрофинансирования в России уже обошел потребкредитование банков.

Один из лидеров рынка МФО, компания CarMoney, которая летом возглавила рейтинг по залоговым займам, далеко не всегда была успешной. По итогам 2017 года организация осталась в убытке, и ее основатель Антон Зиновьев вместе с партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении $10 млн инвестиций в обмен на долю в проекте. По данным «Собеседника», одним из «бизнес-ангелов» стала экс-супруга Владимира Путина Людмила (которая проходит в списке учредителей как Шкребнева). «Россияне должны бывшей первой леди 2,6 млрд руб», — пишет издание.

Среди акционеров CarMoney также числится бывший авиаперевозчик президентского кортежа Константин Вартанов (чья фирма «224-й летный отряд» участвовала в скандале с расхищением средств), владелец банка «Русские финансовые традиции» Сергей Ситников (у его банка ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем), Игорь Тужилин (владелец «Авто-Белогорье» и «Синегорье-Авто», заработавших на госзакупках более 1 млрд руб), гендиректор и учредитель АО «Акметрон» Сергей Прилепский (его организация заработала полмиллиарда на поставках приборов для «Российских космических систем»).

Основным владельцем абсолютного лидера среди российских МФО «МигКредит» является Николай Мамут, сын Александра Мамута, состояние которого оценивается Forbes в $2,5 млрд.

Мамут-младший сейчас живет в США. А его «МигКредит» предлагает россиянам ставку под 358% годовых, пишет «Собеседник». При этом «МигКредит» не раз привлекали к ответственности за третирование должников.

МФК «Быстроденьги» и «Турбозайм» контролируют братья Юрий и Егор Провкины — дети экс-сенатора Игоря Провкина. Акционером МФО «Вэббанкир» является гражданин Великобритании Денис Шафраник, сын бывшего министра энергетики Юрия Шафраника. Его партнер в этой МФО — экс-глава Федеральной грузовой компании и до недавнего времени советник гендиректора РЖД Алексей Тайчер.