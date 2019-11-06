«Мне деваться некуда было»: солдат-срочник назвал причину убийства сослуживцев

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев, назвал причиной произошедшего дедовщину. Сам срочник обвинил убитых в угрозе его изнасиловать.

Салим Шамсутдинов, посетивший сына в СИЗО, рассказал РБК, что его сына совершить убийство вынудили неуставные отношения между сослуживцами. «Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — сказал отец срочника Рамиля Шамсутдинова. Он надеется, что его сына приговорят не более чем к 15 годам заключения. Салим Шамсутдинов считает, что следствие хочет скрыть дедовщину.

Показания самого Рамиля Шамсутдинова приводит Baza: «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

Также в показаниях солдат отмечает, что ему жаль, что он «зацепил двух ребят, которые были совсем ни при чем»: «К остальным у меня жалости нет никакой».