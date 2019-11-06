Алексей Мельников: Впихнуть насильно

Власти страны желают навязать гражданам покупку гаджетов с заранее установленными программами подконтрольных властям «российских» компаний. Насколько они «российские», кто и как ими владеет — отдельный вопрос. Соответствующий закон принят Госдумой в первом чтении. При этом список программ будет утверждаться постановлением правительства.



Получается, что государство одобряет ограничение существующей сегодня на рынке конкуренции, отдает предпочтение близким к властям производителям.



Это, к тому же, основа для коррупции — заплати, и мы докажем твою «нужность», включим тебя в обязательный перечень.



Кроме того, обязанность компаний устанавливать на гаджеты приложения, возможно, будет не бесплатной. Придется платить производителям. И, соответственно, перекладывать расходы на потребителя. Даже если он, получив смартфон, пожелает удалить какую-то программу, он за нее уже заплатил.



Само по себе такое решение отлично говорит о состоянии дел с российскими программными продуктами на исходе 20-летнего правления Путина. Если их приходится впихивать потребителю насильно. «Рывок», «прорыв», провал.



Но, в конце концов, удалим с новых гаджетов подневольный мусор. Компаниям, которые захотят впарить потребителю продукты, проигравшие в конкуренции, это не поможет. Не научит их создавать то, что нужно и по приемлемой цене. Это — путь в никуда.