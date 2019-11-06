МИД России против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил против отзыва аккредитаций у иностранных СМИ, хотя, по его мнению, журналисты Deutsche Welle по сути участвовали в подготовке протестных акций в Москве.

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ», — сказал Лавров на конференции ОБСЕ о свободе СМИ в Москве, передает «Интерфакс». Однако министр уточнил, что представитель DW признал некорректность поведения издания в контексте московских событий.

«Одно дело — их освещать, другое дело — их готовить, а по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них. Наверное, это не функция СМИ, но еще раз повторю, что мы не считаем, что нужно вводить какие-то ограничения», — считает Лавров.

27 сентября комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России обещала пожаловаться на медиахолдинг Deutsche Welle в Роскомнадзор, Генпрокуратуру, МИД и Минюст из за поста в Twitter о несанкционированной акции 27 июля в Москве.