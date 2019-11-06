Ключевой свидетель в процессе об импичменте Трампа изменил показания

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд, который является ключевым свидетелем в процессе об импичменте президента Дональда Трампа, изменил свои показания, заявив, что Вашингтон предлагал возобновить военную помощь Киеву только в обмен на личное согласие президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Как сообщает «Би-би-си», показания Сондленда в Вашингтоне уже назвали «самым тяжелым ударом» по стратегии защиты Трампа.

Сондленд ранее отрицал, что администрация использовала в переговорах с представителями Киева принцип «услуга за услугу», и заявлял, что Белый дом никогда не связывал вопрос о предоставлении Украине военной помощи с расследованием в отношении Джо Байдена и его сына.

По мнению наблюдателей, посол изменил показания под давлением других свидетельств, которые прямо опровергали заявления Сондленда. Эти противоречия демократы в Конгрессе посчитали настолько серьезными, что объявили о возможности официально обвинить дипломата в даче ложных показаний под присягой. Сам Сондленд заявил, что решил передать законодателям новый вариант своих показаний после того, как «освежил свою память» и «провел развернутые встречи» с представителями администрации.

В новой версии своего выступления он объявил, что принцип «услуга за услугу» был основным в переговорах с представителями украинских властей. По его словам, он лично сообщил высокопоставленному киевскому чиновнику, что Вашингтон «по всей видимости» не будет возобновлять предоставление военной помощи до тех пор, пока Киев не согласится объявить о начале расследования в отношении политических противников президента США.

Сондленд сказал, что лично «всегда считал, что приостановка военной помощи Украине была неправильным решением». По его словам, согласно первоначальному плану, официальное заявление о начале расследования против политических противников Трампа мог сделать генеральный прокурор Украины. Позднее в администрации решили, что это заявление должен сделать лично президент Зеленский.