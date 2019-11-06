Большинство россиян не откладывают на пенсию

75,5% жителей крупных российских городов не откладывают деньги на будущую пенсию, показал опрос Райффайзенбанка, передает РБК. Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но не имеют финансовой возможности. 8,3% респондентов регулярно сберегают средства, а 16,3% откладывают на пенсию, когда появляются свободные деньги.



Основная часть опрошенных банком зарабатывает выше среднего по России, более образованна и обладает высокой финансовой грамотностью, поэтому результаты исследования можно назвать максимально положительными, полагает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. «Если взять в среднем по стране, то на пенсию откладывают не более 5% населения», — уверен эксперт. С ним согласен замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По его словам, у подавляющей части россиян нет финансовой возможности откладывать деньги на пенсию, если ориентироваться на официальные данные: половина населения получает зарплату ниже 34,3 тыс. руб., около 70% зарабатывают ниже среднего по стране.

Чем моложе участники опроса Райффайзенбанка, тем меньше они надеются только на выплаты по обязательному пенсионному страхованию. В группе 41–50 лет 40% считают, что половину или большую часть их доходов на пенсии составит государственная пенсия. В группе 31–40 лет так думают 34%, а в группе 20–30 лет — 25%.Средний доход, достаточный для комфортной жизни на пенсии, большинство участников опроса оценили в 80–90 тыс. руб., то есть в разы больше ожиданий от размера государственной пенсии, отмечает РБК.